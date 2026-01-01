Предки хотели защитить вас и весь ваш род, если у вас такая фамилия (список)

Эти фамилии широко распространены в Украине.

Фамилия каждого человека может рассказать о его происхождении и предках, а в древности некоторые даже верили, что определенная фамилия может как-то повлиять на будущее тех, кто его носит. Так, фамилии, связанные с растениями, могли говорить о желании предков защитить свой род.

Такое мнение высказывала скандально известная украинская языковед и бывшая нардеп Ирина Фарион в своей книге "Украинские фамилии прикарпатской Львовщины в конце XVIII – начале XIX века".

"Давая новорожденным соответствующие имена собственные, родители надеялись передать ребенку свойства этих деревьев, злаков, кустов, которые должны выполнять пожелательную или охранно-отпугивающую функцию", — писала Фарион.

Среди таких фамилий можно выделить:

связанные с деревьями и кустами, — Дуб, Дубовый, Дубовский, Дубицкий, Дубенко, Липка, Граб, Кленовий, Слива, Соснич;

связанные с травянистыми растениями, — Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвинченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко;

связанные с плодами и частями растений, — Коринь, Гилковая, Лоза, Ягода, Жолудь, Квитка, Лозовий, Лозинський, Качан;

производные от названий грибов и овощей — Боровик, Ольховик, Грибовский, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкин, Огурцов, Цибуля.

