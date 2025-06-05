Фамилия "Мадяра" не украинская? Какое происхождение его родового имени

Относится не только к географическим фамилиям

В Украине существует немало уникальных фамилий и не все они этнические. К примеру, родовое имя командующего Сил беспилотных систем ВСУ "Мадяра" Роберта Бровди.

"Телеграф" расскажет, что означает фамилию новоназначенного командующего и много ли в Украине его носители. Заметим, что это родовое имя не входит в список сугубо украинских.

Происхождение фамилии Бровди

Это родовое имя венгерское происхождение. Оно образовалось от древнего местного названия "Брід" (венгерским — "Brod"), которое функционировало на западной окраине Мукачево. То есть фактически это родовое имя относит к группе географических фамилий, указывающих на местность.

Кроме того, фамилия имеет суффикс "-і", который характерен именно для венгерских родовых имен. Выходит, что родовое имя "Мадяра" указывает и на место его образования, и на венгерское происхождение. Однако историки до сих пор не определились, можно ли относить эту фамилию к украинским.

Распространенность фамилии Бровди

Это родовое имя довольно редкое и встречается преимущественно в Закарпатье, особенно в Мукачево и его окрестностях. В настоящее время в Украине зафиксировано около 576 носителей фамилии Бровди, по данным портала "Рідні".

Фамилия Бровди, распространенность

Известные носители

К ним точно относится Роберт Иосифович Бровди, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, командир подразделения "Птицы Мадяра". Его 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Силами беспилотных систем.

Роберт Бровди "Мадяр"

Также известной фигурой с этой фамилией считается Иван Васильевич Бровди, украинский скульптор и художник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает фамилию Малюк, которую носит глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.