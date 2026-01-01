Пращури хотіли захистити вас і весь ваш рід, якщо у вас таке прізвище (список)

Ці прізвища вельми поширені в Україні

Прізвище кожної людини може щось розповісти про її походження та предків, а в давнину деякі навіть вірили, що певне прізвище може якось вплинути на майбутнє тих, хто його носить. Так, прізвища, пов’язані з рослинами, могли говорити про бажання предків захистити свій рід.

Таку думку висловлювала скандально відома українська мовознавиця та колишня нардеп Ірина Фаріон у своїй книзі "Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку ХІХ століття".

"Надаючи новонародженим відповідні особові назви, батьки сподівалися передати дитині властивості цих дерев, злаків, кущів, які б мали виконувати побажальну чи охоронно-відстрашувальну функцію", — писала Фаріон.

Серед таких прізвищ можна виділити:

пов’язані з деревами та кущами, — Дуб, Дубовий, Дубовський, Дубицький, Дубенко, Липка, Граб, Кленовий, Слива, Соснич;

пов’язані з трав’янистими рослинами, — Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвінченко, Виноград, Крапива, Лепеха, Лобода, Хмеленко;

пов’язані з плодами та частинами рослин, — Корінь, Гілкова, Лоза, Ягода, Жолудь, Квітка, Лозовий, Лозинський, Качан;

похідні від назв грибів та овочів — Боровик, Вільховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкін, Огурцов, Цибуля.

