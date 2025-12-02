Лайфхак с кухонной фольгой поможет натереть краны до блеска: как это правильно сделать

Этот простой способ очистки кранов удивляет своей эффективностью

Хромированные краны в ванной комнате или на кухне подвержены постоянному загрязнению из-за контакта с водой и мыльными средствами. Поэтому они требуют регулярной очистки для поддержания блеска. Часто для этого используют раствор уксуса с водой, однако это не единственный метод, позволяющий натереть краны до сияющей чистоты.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы хромированные краны были чистыми — без разводов и пятен.

Лайфхак с фольгой

Чтобы очистить краны в ванной и на кухне и натереть их до блеска, понадобится обычная бытовая фольга, пишет Express. Сначала промойте и протрите краны, как обычно это делаете, а затем примените фольгу.

Все, что нужно сделать, это скомкать фольгу в небольшой шарик, и им протереть все краны. Сразу после этого нужно протереть поверхности еще и сухой салфеткой-микрофиброй. После такой очистки ваши краны будут блестеть, как новые.

Очистка уксусом

Часто пятна известкового налета на кранах очищают с помощью дорогой химии или же народными средствами — раствором уксуса. Однако оказалось, что это не слишком эффективно и вообще может повреждать хромированный слой на поверхности кранов.

Поэтому использовать уксус нужно очень осторожно. Или же пользоваться лайфхаком с фольгой, ведь это безопасно и эффективно.

