Понадобится простыня и вентилятор: как быстро высушить белье в доме, чтобы не пахло сыростью

Этот лайфхак пригодится тем, у кого нет сушильной машины

Сушка постиранного белья в холодную пору может стать настоящей проблемой, особенно если у вас нет сушильной машины и возможности развешивать вещи на свежем воздухе. А сушка белья в доме может привести к повышению влажности в помещении и запаху сырости, который не выветривается даже после высыхания вещей. Однако, есть лайфхак, который поможет решить эту проблему.

"Телеграф" рассказывает, как быстро высушить вещи в доме, чтобы они не пахли сыростью.

Лайфхак для сушки одежды

Чтобы быстро высушить постиранную одежду в доме, вам понадобится сушилка и вентилятор, пишет Express. Достаньте белье из стиральной машины, развесьте его на раскладной сушилке в комнате, можно около батареи. А потом накройте все это большой простыней.

После этого включите домашний электрический "дуйчик" — вентилятор-обогреватель, который будет направлять теплый воздух на сушилку с одеждой. Фокус в том, что простыня будет удерживать тепло и одежда быстрее высохнет. Это в свою очередь приведет к тому, что в воздухе не будет накапливаться влага, и соответственно исчезнет запах сырости и затхлости.

Еще один лайфхак, который ускорит процесс высыхания вещей в доме — использование осушителя воздуха. Особенно эффективно он будет работать в небольшой комнате, где можно поставить сушилку с мокрыми вещами. Осушитель будет впитывать влагу из воздуха и вещи высохнут быстрее.

