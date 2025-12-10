Как почистить отсек стиральной машины для порошка за 10 минут: простой лайфхак из ТикТок

Вы сделаете всего три действия и отсек вашего стирала засияет чистотой

Многие хозяйки даже не подозревают, сколько грязи и бактерий может накопиться в отсеке для стирального порошка. Но есть один простой трюк, который делает его чистым почти мгновенно.

Для этого требуется всего несколько влажных салфеток и обычное чистящее средство, например доместос. Девушка с ТикТок сразу показала эффект.

Поэтому салфетки поливают химическим средством и кладут в отсек для порошка. Далее нужно оставить их на 10 минут, пока средство подействует. За это время оно размягчает загрязнения и помогает удалить остатки порошка и налета.

