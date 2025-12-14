Значительно упростят уборку: 7 действенных лайфхаков для чистоты в доме

Эти бытовые уловки просты, но очень эффективны

Люди постоянно придумывают лайфхаки, чтобы упростить сложные процессы. Следующие подсказки помогут сэкономить силы и сократить время уборки.

"Телеграф" рассказывает о 7 бытовых секретах, которые пригодятся хозяйкам. Большинство компонентов для этих методов есть в каждом доме.

Лак для волос против шерсти животных. Чтобы легко отчистить мебель от шерсти ваших любимцев, сбрызгайте лаком резиновую перчатку и проведите рукой по поверхности. К перчатке сразу прилипнет шерсть, что позволит сократить время уборки.

Зубная паста в сливном бачке унитаза. Положите в бачок унитаза тюбик зубной пасты с несколькими отверстиями. Этот способ позволит без труда поддерживать свежесть в туалете.

Губка для мытья посуды с мылом. Натрите немного мыла на терке и, сделав в губке для мытья посуды небольшой разрез, насыпьте туда стружку. Это позволит не так часто использовать моющее средство.

Наждачная бумага для одежды. Со временем на одежде появляются потертости, чтобы избавиться от них, пройдитесь легкими движениями по ткани.

Пена для бритья для чистоты туалета. Нанесите пену для бритья на унитаз и кафель. Это поможет избавиться от любых запахов и поддерживать чистоту.

Кухонные губки для свежести овощей. Фрукты и овощи останутся свежими дольше, если положить на дно ящика в холодильнике несколько сухих губок для мытья посуды. Это предотвратит порчу продуктов и неприятные запахи в холодильнике.

