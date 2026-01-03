Без улыбки не произнести. Какое украинское слово собьет с толку россиян

Оно относит к диалектизму

В украинском языке существует немало уникальных и остроумных слов, некоторые из них относятся к диалектизму. К примеру, калабанчик.

Как отмечают пользователи сети, в некоторых регионах Украины так называли небольшие контейнеры. По данным портала "Словотвір", ланч-бокс в украинском имеет несколько синонимов.

По словам украинцев, многие раньше судочки для еды называли калабанчиками. При этом в большинстве регионов Украины для этой посуды было свое название, к примеру, в Донецкой области можно было услышать мармид или тормозок.

Что такое калабанчик

Как еще на украинском назвать судочек для еды:

калабанчик,

лоточок;

бутербродник;

погрібець,

їдальник;

мерендя;

канапниця;

обідниця;

смаклунок.

Заметим, что в украинском языке слово калабанчик — диалектизм, поэтому чаще его можно услышать в быту. Однако его использование может разнообразить словарный запас и удивить собеседников.

Напомним, в украинском языке множество таких интересных и забавных слов, что иногда даже носители языка, услышав, не понимают их значения. Нередко они приходят из местных говоров и диалектов, как, например, "надраґи".

