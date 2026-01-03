Без посмішки не вимовити. Яке українське слово зіб’є з пантелику росіян

Воно відносить до діалектизмів

В українській мові існує чимало унікальних та дотепних слів, деякі з них належать до діалектизмів. До прикладу, калабанчик.

Як зазначають користувачі в мережі, у деяких регіонах України так називали невеличкі контейнери. За даними порталу "Словотвір", ланч-бокс в українській має кілька синонімів.

За словами українців, чимало людей раніше судочки для їжі називали калабанчиками. При цьому у більшості регіонів України для цього посуду була своя назва, до прикладу, на Донеччині можна було почути мармід чи тормозок.

Що таке калабанчик

Як ще українською назвати судочок для їжі:

калабанчик,

лоточок;

бутербродник;

погрібець,

їдальник;

мерендя;

канапниця;

обідниця;

смаклунок.

Зауважимо, що в українській мові слово калабанчик — діалектизм, тому частіше його можна почути в побуті. Однак його вживання може урізноманітнити словниковий запас та здивувати співрозмовників.

