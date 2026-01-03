Не только Венесуэла. Где еще в 2026 году может разразиться война

В 2026-2027 годах существует риск расширения региональных военных конфликтов

После проведения военной операции США в Венесуэле начался отсчет до начала глобального противостояния. Для того, чтобы устоять перед набирающими силу авторитарными режимами, демократический мир должен нарастить свои дипломатические и милитарные возможности.

Следующие два года станут решающими в противостоянии демократии и авторитаризма. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Андрей Длигач.

"Завершение войны в Украине ответит на вопрос, сможет ли мир избежать глобальной войны и сохранится ли мировое право. Или мы вступаем в период права силы. Когда каждый за себя, когда прав тот, у кого более современная и большая армия", — отметил Длигач.

Он подчеркнул, что эти вопросы будут решаться в 2026-2027 годах. Именно в 2027 году возрастет риск войны в ЕС с реальным сценарием вторжения РФ в страны Балтии и ракетными обстрелами Польши.

"Гибридная война уже ведется на территории Европейского союза. Но она может стать горячей", — рассказал эксперт.

Политическая карта Евразии. Фото prensa-latina.cu

По его словам, в 2027 году Китай будет способен к физическому воплощению планов по захвату Тайваня. Но КНР будет беречь силы, чтобы попытаться поглотить Тайвань дипломатическим путем.

"Поэтому, демократический мир в 2026 году должен "пересобраться" и предложить альтернативу усилению автократий и альтернативу военным сценариям. Продемонстрировать собственную силу и провести реструктуризацию глобальных институций", — резюмировал Длигач.

Китай и Тайвань на карте. Фото Wikimedia

Что происходит в Венесуэле

Как сообщал "Телеграф" ,в ночь на 3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение военной операции в Венесуэле. По военным и другим критическим объектам инфраструктуры были нанесены воздушные и ракетные удары.

В свою очередь, глава страны Николас Мадуро заявил о "военной агрессии США" и издал указ о развертывании сил комплексной обороны во всех регионах страны и переходе в вооруженную оборону с целью защиты суверенитета и государственных институтов. Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в нарушении Устава ООН и попытке силового захвата стратегических ресурсов, прежде всего нефти.

Около полудня президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы и сообщил, что Мадуро вместе с супругой был захвачен и увезен из страны. Венесуэла объявила о готовности к обороне, обвинив Вашингтон в попытке силового захвата стратегических ресурсов.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наклепали смешных мемов об атаке США на Венесуэлу, сравнив Мадуро с Медведчуком.