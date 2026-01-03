Не тільки Венесуела. Де ще у 2026 році може спалахнути війна

У 2026-2027 роках існує ризик роширення регіональних воєнних конфліктів

Після проведенням воєнної операції США у Венесуелі, розпочався відлік до початку глобального протистояння. Для того, щоб встояти перед набираючими силу авторитарними режимами, демократичний світ має наростити свої дипломатичні та мілітарні спроможності.

Наступні два роки стануть вирішальними у притистоянні демократії та авторитаризму. Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповів доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Андрій Длігач.

"Розв'язання питання завершення війни в Україні надасть відповідь на питання, чи зможе світ уникнути глобальної війни та чи збережеться світове право. Або ми вступаємо в період права сили. Коли кожен за себе, коли правий той, в кого сучасніша та більша армія", — зазначив Длігач.

Він підкреслив, що ці питання будуть вирішуватись у 2026-2027 роках. Саме у 2027 році зросте ризик війни в ЄС, з реальним сценарієм вторгнення РФ до країн Балтії та ракетними обстрілами Польщі.

"Гібридна війна вже ведеться на території Європейського союзу. Але вона може стати гарячою", — розказав експерт.

Політична мапа Євразії. Фото prensa-latina.cu

За його словами, у 2027 році Китай буде спроможним до фізичного втілення планів по захопленню Тайваню. Але КНР буде берегти сили, щоб спробувати поглинути Тайвань дипломатичним шляхом.

"Тому, демократичний світ в 2026 році точно має "перезібратись" та запропонувати альтернативу посиленню автократій та альтернативу воєнним сценаріям. Продемонструвати власну силу та провести реструктуризацію глобальних інституцій", — резюмував Длігач.

Китай і Тайвань на мапі. Фото Wikimedia

Що відбувається у Венесуелі

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 січня президент США Дональд Трамп віддав наказ на проведення військової операції у Венесуелі. По військовим та іншим критичним об'єктам інфраструктури були завдані повітряні та ракетні удари.

Своєю чергою, очільник країни Ніколас Мадуро заявив про "військову агресію США" та видав указ про розгортання сил комплексної оборони в усіх регіонах країни й перехід до збройної оборони з метою захисту суверенітету та державних інституцій. Влада Венесуели звинуватила Вашингтон у порушенні Статуту ООН і спробі силового захоплення стратегічних ресурсів, насамперед нафти.

Близько опівдня президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели та повідомив, що Мадуро разом із дружиною був захоплений і вивезений з країни. Венесуела оголосила про готовність до оборони, звинувативши Вашингтон у спробі силового захоплення стратегічних ресурсів.

Допис Дональда Трампа в соцмережі

