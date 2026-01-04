Синоптики змінили прогноз погоди для Києва: сильний мороз накриє столицю вже зовсім скоро

Стрімке погіршення погоди дістанеться до столиці раніше, ніж очікувалось

Синоптичні прогнози щодо повернення холодів у Київ знову змінились. Похолодання, яке очікувалось з 20 січня, скує морозом столицю вже в кінці першої декади місяця.

Температура повітря опуститься до -17 градусів. Про це свідчать дані сервісу моніторинга погоди Ventusky.

Коли похолодання накриє Київ

В ніч на суботу, 10 січня, температура на північному-сході України, зокрема і в Києві, впаде до -15 градусів. Вдень стане тепліше, але стовчики термометрів не підіймуться вище -10 градусів. Опади не прогнозуються.

Погода в Києві 10 січня. Фото Скріншот

Згідно з даними сайту Meteofor, 10 січня в Києві встановиться морозна погода. Температура повітря вночі опуститься до -17 градусів, а вдень потеплішає до -4 градусів. Можливий короткочасний сніг.

Погода в Києві 10 січня. Фото Скріншот

Синоптики сайту Meteo.ua підтвержують зниження температури в Києві. Вночі буде -14 градусів, а вдень до -9 градусів. Небо буде заягнуте хмарами, можливий сніг.

Погода в Києві 10 січня. Фото Скріншот

Дані сайту Sinoptik.ua також свідчать про різке похолодання в Києві. Так, 10 січня температура вночі сягатиме -15 градусів, а вдень -6 градусів. Можливий короткочасний сніг.

Погода в Києві 10 січня. Фото Скріншот

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

