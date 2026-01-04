Украинцы будут платить больше за свои документы: что изменилось с Нового года

В целом оформление важных документов подорожало на 60 гривен

С 1 января 2026 года меняется стоимость бланков отдельных биометрических документов. Новые тарифы касаются ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы. Рост цен коснется большинства документов, а сумма будет зависеть от срока оформления.

Новые тарифы на оформление документов:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта):

Впервые – бесплатно;

До 20 рабочих дней — 618 грн (было 558 грн);

До 7 рабочих дней — 988 грн (было 928 грн).

Загранпаспорт:

До 20 рабочих дней — 1147 грн (было 1042 грн);

До 7 рабочих дней — 1787 грн (было 1682 грн).

Вид на жительство:

На постоянное проживание – 1235 грн (было 1175 грн);

На временное проживание – 1140 грн (было 1080 грн).

Граждане, которые оплатили услуги и успели подать заявления до 31 декабря 2025 года, получат документы по старой цене. Если оплата прошла до нового года, но заявление еще не подали, придется доплатить по новым тарифам.

