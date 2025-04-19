Было символом беззаботной жизни: как выглядело кафе "Орбита" в Днепре

История легендарного заведения

В самом сердце Днепра, на проспекте Гагарина (теперь — Науки), в 1970-х годах начало свою историю кафе, которое вскоре стало культовым местом встречи для целого поколения. Время стремительно менялось, но кафе с названием "Орбита" оставалось частью городского пейзажа. Лаконичное по формату, но щедрое на впечатления, оно запомнилось многим как теплый уголок беззаботной молодости — где каждый визит был поводом для радости.

Ранее мы уже рассказывали об истории ресторана "Красный коралл" в Днепре — месте, где отдыхали дети партийной элиты. Теперь предлагаем перенестись в совсем другую атмосферу — в мир студенческой "Орбиты", где мороженое становилось лекарством от неудачного экзамена, а коктейль — наградой за успешно сданную сессию.

Кафе "Льдинка"

Кафе "Орбита", ранее известное как "Льдинка", открылось в начале 1970-х годов. Оно расположилось в студенческом районе Днепропетровска, рядом с университетами и общежитиями. Неудивительно, что главными посетителями заведения были студенты. Сюда заходили после лекций, а иногда — и вместо них.

Особенной популярностью пользовался пломбир, который подавали в металлических креманках. Вариантов было немного, но каждый мог дополнить десерт по своему вкусу: тертым шоколадом, орешками, цукатами, сиропами.

По словам бывшего генерального директора объединения общественного питания АНД района Днепропетровска Константин Кольченко, "Орбита" было первым кафе в Днепре, где появились фризеры — специальные аппараты для изготовления мороженого. Достаточно было опустить нужную сумму — и машина выдавала порцию прямо в вафельный рожок.

Кафе "Орбита", Днепр

Но "Орбита" была не только о мороженом. Здесь готовили и молочные коктейли, и напитки на основе натуральных соков с добавлением льда — настоящий освежающий хит теплых дней. В меню также присутствовали кофе-глясе, муссы из клюквы, вишни или ежевики со взбитыми сливками. А для настоящих сладкоежек предлагались пирожные и торты, которые дополняли и без того уютную атмосферу кафе.

В 90-е годы кафе прекратило свое существованием. На этом месте открыли пиццерию.