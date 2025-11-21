Остановку в Запорожье называют в честь давно закрытого ресторана: как выглядел "Лахти"

Когда-то "Лахти" был одним из самых популярных заведений в городе

В советское время в Запорожье было не так много мест, где можно было провести вечер вне дома. Поэтому открытие каждого нового заведения становилось заметным событием для всего города. Одним из самых популярных был ресторан "Лахти", расположенный в районе перекрестка нынешнего проспекта Соборного и улицы Украинской. И хотя ресторан закрылся более тридцати лет назад, в Запорожье до сих пор продолжают называть ближайшую остановку его именем.

"Лахти" открылся 30 октября 1973 года и был назван в честь финского города-побратима. Здание сразу привлекало внимание — просторное, с необычным оформлением и роскошным по тем временам интерьером.

Ресторан "Лахти" появился в Запорожье в 1973 году

Первый этаж ресторана включал зал на 70 мест и бар. На втором этаже находился большой зал на 135 посетителей, отдельный банкетный зал на 50 человек и пять "кабинок" для небольших компаний. Таким образом, "Лахти" мог одновременно принимать внушительное количество гостей.

Ресторан был оснащен по последнему слову тех лет: мощные холодильные камеры на 30 тонн продуктов, удобные грузовые лифты для доставки провизии и продуманная кухня, способная обеспечить широкий выбор горячих блюд, рыбных и овощных закусок, салатов и сладостей.

В холле ресторана был фонтан

Особого внимания заслуживал интерьер. Стены "Лахти" украшали мозаичные орнаменты. Финские мастера изготовили уникальную мебель, что придавало ресторану стиль, нехарактерный для местных заведений. В холле располагалась большая люстра, под которой был оборудован декоративный бассейн с рыбками.

По вечерам в "Лахти" проходили концертные программы с участием танцовщиц. Для города того времени это было чем-то совершенно новым.

Популярностью пользовался и пивной бар "Лахти", который в народе называли "Лапти". Цена за бокал пива была одной из самых высоких в городе, но это не отпугивало многочисленных посетителей.

В 1980 году внутри ресторана снимали сцены для фильма "Каникулы Кроша".

Кадр фильма "Каникулы Кроша", который снимали в "Лахти"

К началу 1990-х годов ресторан прекратил работу. Помещение долго пустовало, а затем его постепенно начали занимать магазины. В разное время здесь располагались торговые точки, включая "Спортсмастер" и обувной магазин "Мида". Несмотря на изменения, сами запорожцы до сих пор называют близлежащую остановку "Лахти".

