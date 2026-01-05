Под Харьковом мог появиться свой Чикаго: почему этого не случилось
-
-
Вокруг переименования поселка шли серьезные споры
В понедельник, 5 января 2026 года, Чкаловская территориальная громада в Чугуевском районе Харьковской области официально изменила название на Пролисненскую. Это делано, потому что еще 2 года назад ее центр, поселок Чкаловское, стал называться Пролисным.
Во время переименования поселка молодежь предлагала назвать его Чикаго. "Телеграф" расскажет, почему поселок так и не стал тезкой знаменитого американского города.
История переименования
Поселок Чкаловское был назван в честь советского летчика Валерия Чкалова, который в 1937 году в составе экипажа самолета АНТ-25 совершил перелет в США через Северный полюс.
Процесс переименования начался в конце 2023 года. В местной администрации выбрали название – Слободское, а местная молодежь предлагала свой вариант – Чикаго. Эти два названия отправили в Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения.
"Чикаго сразу не рассматривалось, а населенных пунктов Слободское в стране много, и в Харьковской областив частности. Депутаты решили обратиться к прошлому и назвать поселок Нежуриловка", — объясняли тогда в Чкаловском исполкоме поселкового совета.
Это название предложил Украинский институт национальной памяти. Так назывался один из хуторов, на месте которого в 20-е годы прошлого столетия возник совхоз.
Но местные жители, которым название не понравилось, начали противится переименованию. Активисты собрали 1333 подписи и направили на имя местного председателя письмо, в котором просили их неселенный пункт так не называть. Письмо перенаправили в Верховную Раду, и там дали жителям возможность предложить другой альтернативный вариант. В поселке проголосовали за Пролисное. Это название пошло от расположенной рядом железнодорожной станции.
Где находится Пролисное
Поселок городского типа Пролисное расположен на правом берегу реки Гнилица II (левый приток реки Северский Донец), выше по течению на расстоянии 1 км расположено село Гавриловка, ниже по течению на расстоянии 1 км расположено село Новая Гнилица. К поселку примыкает поселок Опытный. Рядом проходят автодорога национального значения Н26 и железная дорога, остановочный пункт Пролесный, ближайшая железнодорожная станция Граково (в 12 км).
Символика
На гербе поселка изображена нива. На территории общины расположено крупнейшее в Украине выращивающее поросят предприятие – агрокомплекс "Слобожанский". Населённый пункт появился вокруг комплекса. Такое обстоятельство не могли обойти, поэтому на новом гербе присутствует и поросенок. А также подснежник (укр. — пролисок — ред.), согласно новому названию населенного пункта – Пролисное.
