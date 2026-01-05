Под Харьковом мог появиться свой Чикаго: почему этого не случилось

Вокруг переименования поселка шли серьезные споры

В понедельник, 5 января 2026 года, Чкаловская территориальная громада в Чугуевском районе Харьковской области официально изменила название на Пролисненскую. Это делано, потому что еще 2 года назад ее центр, поселок Чкаловское, стал называться Пролисным.

Во время переименования поселка молодежь предлагала назвать его Чикаго. "Телеграф" расскажет, почему поселок так и не стал тезкой знаменитого американского города.

История переименования

Поселок Чкаловское был назван в честь советского летчика Валерия Чкалова, который в 1937 году в составе экипажа самолета АНТ-25 совершил перелет в США через Северный полюс.

Валерий Чкалов. Фото Википедия

Процесс переименования начался в конце 2023 года. В местной администрации выбрали название – Слободское, а местная молодежь предлагала свой вариант – Чикаго. Эти два названия отправили в Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения.

"Чикаго сразу не рассматривалось, а населенных пунктов Слободское в стране много, и в Харьковской областив частности. Депутаты решили обратиться к прошлому и назвать поселок Нежуриловка", — объясняли тогда в Чкаловском исполкоме поселкового совета.

Это название предложил Украинский институт национальной памяти. Так назывался один из хуторов, на месте которого в 20-е годы прошлого столетия возник совхоз.

Но местные жители, которым название не понравилось, начали противится переименованию. Активисты собрали 1333 подписи и направили на имя местного председателя письмо, в котором просили их неселенный пункт так не называть. Письмо перенаправили в Верховную Раду, и там дали жителям возможность предложить другой альтернативный вариант. В поселке проголосовали за Пролисное. Это название пошло от расположенной рядом железнодорожной станции.

Стелла на въезде в Пролисное (Чкаловское)

Где находится Пролисное

Поселок городского типа Пролисное расположен на правом берегу реки Гнилица II (левый приток реки Северский Донец), выше по течению на расстоянии 1 км расположено село Гавриловка, ниже по течению на расстоянии 1 км расположено село Новая Гнилица. К поселку примыкает поселок Опытный. Рядом проходят автодорога национального значения Н26 и железная дорога, остановочный пункт Пролесный, ближайшая железнодорожная станция Граково (в 12 км).

Пролисное на карте

Символика

На гербе поселка изображена нива. На территории общины расположено крупнейшее в Украине выращивающее поросят предприятие – агрокомплекс "Слобожанский". Населённый пункт появился вокруг комплекса. Такое обстоятельство не могли обойти, поэтому на новом гербе присутствует и поросенок. А также подснежник (укр. — пролисок — ред.), согласно новому названию населенного пункта – Пролисное.

Герб Пролисного. Фото Википедия

