Уже не Хмельницкий: как сейчас называется этот город времен Киевской Руси и чем он славится

Этот город на Киевщине долго не мог избавиться от советского названия

В Украине множество древних городов с непревзойденной историей. Среди них и Переяслав, обладающий славой города музеев.

Этот город имеет как символическую, так и историческую ценность.

Где находится Переяслав

Переяслав расположен на юго-востоке Киевской области в зоне лесостепи. Через город протекают 3 реки: Трубеж, протяженность по городу – 3,5 км, Альта – 2,5 км и Карань (вне города, но в пределах городской общины впадает в Трубеж).

Город Преяслав на карте

История города

Первое летописное упоминание о древнем Переяславле в договоре Олега с греками достигает еще в 907 году, однако сейчас историки исключают возможность существования города в те времена из-за отсутствия археологических и грамотных доказательств. Вероятнее всего город основали в конце X в. Относительно основания города и происхождения названия "Повесть временных лет" подает легенду о Кожемяке — Кирилле, Никите, Яна, победивших нашествие печенегов.

Победа над печенегом из Радзивилловской летописи 992 г. Фото Википедия

Из-за удобного расположения город стремительно развивался. В конце 1080-х гг. по инициативе епископа (митрополита) Ефрема город приобрел свой каменный фасад в епископской части ребенка. Именно тогда здесь был построен один из величайших храмов Киевской Руси — Михайловский собор.

В марте 1239 г. город опустошили и разрушили войска хана Батыя. В отличие от Киева и Чернигова, здесь разместился татарский залог, который делал невозможным полноценное возрождение города. Бывшее удельное переяславское княжество перестало существовать, а его земли вместе со столицей включили в новую административную единицу Сарайскую тьму. Приблизительно тогда же кафедру переяславской епархии перенесли в ставку хана в Сарай-Берке. Ее главой стал назначенный митрополитом Кириллом епископ Феогност. С тех пор город, хоть и частично заселен, полностью приходит в упадок.

Возрождение города

Формально возрождение Переяслава началось 6 марта 1585 года, когда король Стефан Баторий предоставил князю и воеводе киевскому Константину Острожскому привилегию "на осажнование города Переяславля". По этой грамоте князь имел право "вь томъ то Переяславлю замокъ построить". Восстановленный город получил магдебургское право и собственный герб, подтвержденные затем грамотой Сигизмунда III в 1620 г. После подписания Куруковского соглашения 27 октября 1625 г. было создано пять казацких полков, а Переяслав стал одним из полковых центров. С введением Богданом Хмельницким летом 1648 полкового устройства, Переяславский полк полноценно оформился как одноименная военно-административная единица. Он был одним из крупнейших в Войске Запорожском и насчитывал 18 сотен, а сам город был важным центром поставки оружия и продовольствия для войск. В настоящее время оно играет роль дипломатического центра государства. Сюда приезжали вещь посполитские, московские, венгерские, татарские, османские послы.

Город Переяслав. Фото Википедия

Война с Речью Посполитой обещала быть долгой и кровопролитной, татары и османы не были надежными союзниками, поэтому гетман неоднократно обращался в московское правительство с предложением о военном союзе Украины с Московским царством. В октябре 1653 г. Земский собор в Москве наконец-то принял решение об альянсе. В Переяслав 31 декабря 1653 года прибыло посольство от московского царя Алексея Михайловича во главе с боярином Василием Бутурлиным.

Основным содержанием соглашения, оформленного в виде челобитного по имени царя, было то, что Украина приняла протекторат московского самодержца, сохраняя полную (как во внутренних, так и во внешних делах) автономию, свой республиканский строй и особое казацкое устройство. Украина имела право поддерживать дипломатические отношения с другими государствами, за исключением Речи Посполитой и Османской империи.

В результате этого соглашения земли Войска Запорожского вошли в состав Московского царства. После смерти Богдана Хмельницкого между представителями старшины начались склоки и борьба за власть. Значительную территорию Украины охватили народные восстания.

Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого. Фото Википедия

Новое время

После ликвидации на Левобережной Украине полкового устройства 1782 Переяслав стал уездным городом Киевского наместничества. Город рос и расширялся. Так, в 1816 году численность населения составляла 6720 жителей, а в 1865 году – уже 10 835 человек. В конце XIX ст. в городе действовали 14 церквей, 1 монастырь, духовное училище, городское училище, женская прогимназия, общественная библиотека, два книжных магазина и церковно-приходская школа.

Памятник Переяславскому совету. Фото Википедия

Новейшая история

Значительную часть достопримечательностей Переяслава уничтожили коминисты во время атеистической борьбы 1930-х гг. и в годы Второй мировой войны: Покровский собор, Вознесенский монастырь и другие. Во время Голодомора 1932-1933 в городе и районе погибли 26 878 человек. Еще 8800 жизней переяславцев унесла война.

Вознесенский монастырь. Фото ukrainaincognita

Несмотря на тысячелетнюю историю, 12 октября 1943 года, сразу после возвращения советской власти, указом Президиума Верховного Совета СССР город был переименован в Переяслав-Хмельницкий. Ученые долгое время дискутировали о целесообразности возвращения исторического названия.

В 2000 году местные власти попытались инициировать возвращение городу названия Переяслав. Планировали провести местный референдум одновременно со всеукраинским, но его заблокировали сторонники коммунистической идеологии.

Только 26 октября 2017 года депутаты городского совета поддержали решение о возвращении городу исторического названия. За Переяслав проголосовали 22 депутата (из 35), 2 – были против, 2 – воздержались, 2 не голосовали, 7 отсутствовали. 30 октября 2019 года Верховная Рада Украины переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.

Современный Переяслав – город музеев. Их здесь 26. Для Украины это абсолютный рекорд – один музей на тысячу жителей.

Стелла на въезде в Переяслав. Фото Википедия

