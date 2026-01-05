Під Харковом могло з'явитись своє Чикаго: чому цього не сталося

Навколо перейменування селища точились серйозні суперечки

В понеділок, 5 січня 2026 року, Чкалівська територіальна громада у Чугуївському районі Харківськщини області офіційно змінила назву на Пролісненську. Назву змінили, бо ще 2 роки тому її центр, селище Чкаловське, стало називатись Пролісним.

Під час перейменування селища молодь пропонувала назвати його Чикаго. "Телеграф" розкаже, чому селище так і не стало тезкою знаменитого американського міста.

Історія перейменування

Селище Чкаловське було назване на честь радянського льотчика Валерія Чкалова, який у 1937 році у складі екіпажу літака АНТ-25 здійснив переліт до США через Північний полюс.

Валерій Чкалов. Фото Вікіпедія

Процес перейменування розпочався наприкінці 2023 року. В місцевій адміністрації обрали назву – Слобідське, а місцева молодь пропонувала свій варіант – Чикаго. Ці дві назви відправили до Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до розгляду.

Стартова сторінка на сайта Пролісненської громади

"Чикаго відразу не розглядалося, а населених пунктів Слобідське в країні багато, і в Харківській області зокрема. Депутати вирішили звернутися до минулого і назвати селище Нежурилівка", — пояснювали тоді Чкаловському виконкомі селищної ради.

Цю назву запропонував Український інститут національної пам'яті. Так називався один із хуторів, на місці якого у 20-ті роки минулого століття виник радгосп.

Але місцеві жителі, яким назва категорично не сподобалася, почали супротив перейменуванню. Активісти зібрали 1333 підписи та направили на ім'я місцевого голови листа, в якому просили їх неселений пункт так не називати. Лист перенаправили до Верховної Ради, і там дали мешканцям можливість запропонувати якийсь інший альтернативний варіант. У селищі проголосували за Пролісне. Ця назва утворена від розташованої поблизу залізничної станції.

Стела на в'їзді в Пролісне (Чкаловське)

Де знаходится Пролісне

Селище міського типу Пролісне розташоване на правому березі річки Гнилиця ІІ (ліва притока річки Сіверський Донець), вище за течією на відстані 1 км розташоване село Гаврилівка, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Нова Гнилиця. До селища примикає селище Дослідне. Поруч проходять автошлях національного значення Н26 та залізниця, зупинний пункт Пролісний, найближча залізнична станція Гракове (за 12 км).

Пролісне на мапі

Символіка

На гербі селища зображена нива. На території громади розташоване найбільше в Україні підприємство, що вирощує поросят – агрокомплекс "Слобожанський". Населений пункт з'явився навколо цього комплексу. Таку обставину ми не могли оминути, тому на новому гербі присутнє й порося. А також пролісок, відповідно до нової назви населеного пункту – Пролісне.

Герб Пролісного. Фото Вікіпедія

