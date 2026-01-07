Ироничное название этой улицы известно лучше, чем официальное: где в Днепре искать "Тещин язык"

Эта дорога сложная для водителей, потому что похожа на серпантин

В Соборном районе Днепра есть особенная улица, которая за все время своего существования лишь один раз официально меняла название. Однако для большинства жителей она остается известной под ироничным и метким прозвищем — "Тещин язык". Это название настолько узнаваемо, что нередко его используют вместо официального.

На самом деле "Тещин язык" — это не отдельная улица, а специфический участок дороги, где улица Горяна плавно переходит в Кодацкий спуск. Этот длинный и чрезвычайно извилистый съезд ведет с холма в сторону жилого массива Победа.

Кодацкий спуск или "Тещин язык"

Для водителей этот участок является настоящим испытанием, так как он напоминает горный серпантин. Из-за крутых виражей рулем приходится крутить почти без остановки, двигаясь словно по спирали. Именно из-за такой сложной формы в народе и закрепилось название "Тещин язык". Мол, у тещи язык такой же длинный, острый и непредсказуемый.

Кодацкий спуск ранее назывался спуск Тольятти. Фото gorod.dp.ua

Этот путь проложили в 1960-х годах как часть проекта "большого кольца". Объездная магистраль должна была разгрузить дороги Днепра. Пока это один из немногих путей, чтобы быстро добраться с проспекта Гагарина на Набережную Победы.

С момента создания и до 2015 года спуск официально назывался в честь главы Коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти.

"Тещин язык" похож на серпантин. Фото: dp.informator.ua

24 ноября 2015 года улица переименована в спуск Кодацкий. Но многие все равно называют ее "Тещин язык".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Днепре всего лишь шесть станций метро.