Местность в Днепре называют "Боржом": как она появилась и связана ли с Грузией

Эта небольшая часть в левобережной части Днепра сохранила свою уникальную атмосферу

В Днепре есть хорошо узнаваемая местность, которую по аналогии с грузинским городом-курортом и знаменитой минеральной водой неофициально называют Боржом. Это народное название прочно закрепилось за районом, который возник очень много лет назад и до сих пор сохранил свою особую атмосферу.

"Телеграф" предлагает узнать, где находится "Боржом", почему его так называют и что там особенного.

Территория, которую в Днепре называют Боржом, формировалась как северное предместье рабочего поселка Мануйловка. Тогда по специальному проекту здесь строили Новую колонию завода Коминтерн. В частности, улица Боржомская на карте города появилась приблизительно в середине 1920-х годов. Официальным районом эта местность так и не стала, но ее границы хорошо известны жителям: участок между Донецким шоссе, улицами Янтарной, Бетховена и Петра Полтавы. Сегодня здесь располагаются территории Левобережного-1 и Левобережного-2.

Одна из многоэтажек Боржома

Значительная часть застройки здесь одноэтажная, сохранившаяся еще со времен советского и довоенного периода. В западной части возвышаются многоэтажки, построенные заводом Коминтерн (ныне АО "Коминмет") для своих сотрудников. Эти "коминтерновские" 5- и 2-этажные дома до сих пор легко узнаются по типичной для времени постройки архитектуре.

"Коминтерновские" двухэтажки в Днепре

Название Боржом, по воспоминаниям старожилов, появилось благодаря когда-то найденным здесь источникам чистой воды. Именно эта особенность породила ассоциацию с минеральными источниками Боржоми, от которой и пошло название этой местности.

По одной из версий, название местности пошло от названия местной наливайки. Фото Google Maps

Среди местных ориентиров когда-то выделялась небольшая забегаловка "Баржом" на улице Боржомской. Она давно стала неформальным символом района и еще больше закрепила его название в городской топонимике.

Сегодня Боржом — это часть Днепра со своей историей, знакомой многим, кто жил или бывал на Левобережье. За много лет своего существования она не меняется и хранит в себе память о рабочих поселках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появился и как развивался Чечеловский район Днепра.