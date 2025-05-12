Его построили на месте казацкой переправы: как раньше выглядел самый длинный мост в Днепре

Благодаря этому мосту транзитный транспорт проезжает по дороге Киев – Донецк без заезда в город

Мосты — это не просто инженерные сооружения, а символы связи и движения вперед. Ранее "Телеграф" уже рассказывал историю Старого моста в Днепре, ставшем важной частью городской истории. Теперь расскажем про Кайдакский мост, переправы, которая выросла на месте старинного перевозного пути и стала важным элементом современной транспортной системы города.

Кайдакский мост — один из самых молодых и самый длинный в Днепре (его длина - 1732 метра). Он стал пятым по счёту среди городских переправ, но история этого места уходит вглубь столетий. Ещё в XVII–XVIII веках здесь, между Новым Кодаком и Ломовкой, действовал древнейший днепровский перевоз. Со временем его закрывали и вновь открывали — особенно активно пользовались переправой во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.

Строительство Кайдакского моста

Эта переправа, известная как Кодацкий перевоз, была важной частью транспортного пути, связывавшего Левобережную Украину с Запорожской Сечью и южными регионами. Через неё шли чумаки, казаки, торговцы и промышленники, направлявшиеся в Крым за солью или в Кагальник за рыбой. По распоряжению запорожского коша даже была создана специальная перевозная команда, помогающая с грузами.

Но с началом строительства Екатеринослава и его правобережной части перевоз утратил свою актуальность. В 1796 году появился новый наплавной мост, местоположение которого в XIX веке неоднократно меняли. В 1884 году в городе появился первый стационарный мост, позже — Мерефо-Херсонский железнодорожный, деревянный Центральный и знаменитый Новый мост. Всё это предшествовало появлению Кайдакского.

В 1970-х годах, на фоне стремительного роста жилмассивов возникла необходимость в новом мосте. Он должен был соединить крупные районы и снять часть транспортной нагрузки с центра города. В 1975–1976 годах началась разработка проекта Кайдакского моста.

Новый мост задумывался как широкая магистраль с шестиполосным движением и скоростным трамваем. Строили мост специалисты "Мостострой-1", а необходимые детали производил Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций, где даже открыли два новых цеха. В процессе строители боролись с течением реки, льдом и другими природными препятствиями.

Открытие Кайдакского моста в 1982 году, Фото: Музей истории Днепра

Открыли мост 5 ноября 1982 года. 21 февраля 1997 года на Кайдакском мосту открыли новую ветку трамвая с правого берега к массиву "Левобережный", что стало настоящим подарком для жителей отдаленного района.

Открытие новой ветки трамвайного пути через Кайдакский мост в 1997 году. Фото: Роман Кравцов

Кайдакский мост не только связал важные районы города, но и стал примером инженерного прогресса. По сей день он остается ключевым элементом транспортной инфраструктуры Днепра.