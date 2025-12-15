"Сокол" в Днепре должен был быть больше: что скрывает история этого жилмассива

О названии жилмассива "Сокол" ходят легенды

Жилмассив Сокол расположен на правобережном холме, откуда открываются панорамные виды на Днепр и соседнюю Победу, и это задает особый характер месту. Сокол называют спокойным и удобным для жизни микрорайоном. Здесь нет промышленных зон, много жилых домов, школ и повседневной инфраструктуры, а ритм жизни заметно тише, чем в центральной части Днепра.

"Телеграф" расскажет, где находится жилмассив Сокол, как он формировался, из каких частей состоит и почему считается одной из особенных локаций Днепра.

Административно жилмассив Сокол входит в Соборный район Днепра. Он находится на юго-восточной правобережной окраине города, на возвышенности между жилмассивами Тополь и Победа. Территория ограничена Тоннельной и Евпаторийской балками. С одной стороны к району примыкают Запорожское шоссе и улица Космическая, с другой — открываются панорамные виды на Днепр. Такое расположение изначально делало Сокол особенной частью города.

Строительство ж/м "Сокол" запечатлели в фильме "Странный отпуск". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Формально жилмассив разделен на две части — Сокол-1 и Сокол-2. В генеральном плане города предусматривался также Сокол-3, который должен был появиться за Евпаторийской балкой. Но экономический кризис 1990-х годов остановил развитие проекта, и строительство новых кварталов в этом направлении так и не возобновилось. Границей между первой и второй частями жилмассива стала городская магистраль — бульвар Славы.

Сокол-1 начал застраиваться первым: строительство стартовало в 1980 году. Этот микрорайон расположен в юго-восточной части Днепра. Сокол-2 начали возводить в конце 1980-х годов, уже за бульваром Славы.

Скульптура сокола на бульваре Славы Фото: gorod.dp.ua

Существует городская легенда, согласно которой планировка двух микрорайонов на карте напоминает крылья птицы, что и закрепило за районом его название Сокол. По другой версии, такое название массив получил из-за связи с авиацией и планеризмом. Якобы здесь мог находиться аэроклуб "Сокол", члены которого в начале войны добровольцами ушли на фронт и погибли при обороне города, а сам клуб был уничтожен бомбардировками. По другой версии, позывным "Сокол" пользовалось звено днепровских планеристов, погибших в первом воздушном бою под Харьковом.

Существует и более прозаичное объяснение: название жилмассива могли связать с архитектором и инженером-строителем Алексеем Соколом, жителем Каменского, который в 1930-е годы занимался проектированием парашютных вышек.

Новострой SokolovSky на ж/м Сокол-2. Фото facebook.com/sokolovsky.dnepr

Сокол традиционно воспринимается как спокойный спальный район. Здесь построены многоэтажные жилые дома, работают школы, детские сады, развивающие центры, магазины, супермаркеты, фитнес-клубы, спортивные секции, студии йоги и боевых искусств, при этом количество кафе и развлекательных заведений остается ограниченным. За счет расположения на возвышенности и отсутствия крупных промышленных предприятий район считается относительно благоприятным с точки зрения экологии. Хотя собственных парков и крупных зеленых зон здесь нет.

Бульвар Славы. Фото: gorod.dp.ua

Среди локальных достопримечательностей Сокола выделяются два бульвара Славы — результат того, что единая магистраль, начатая со стороны Победы, так и не была полностью реализована. Еще один знаковый объект — так называемый "Белый дом" на бульваре Славы, здание, с крыши которого открываются панорамные виды на город и Днепр.

Также узнайте, откуда взялось нетипичное название жилмассива "12 квартал" в Днепре.