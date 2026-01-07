Іронічна назва цієї вулиці відома краще за офіційну: де в Дніпрі шукати "Тещин язик"

Ця дорога складна для водіїв, бо схожа на серпантин

В Соборному районі Дніпра є особлива вулиця, яка за весь час свого існування лише один раз офіційно змінювала назву. Проте для більшості мешканців вона залишається відомою під іронічним та влучним прізвиськом — "Тещин язик". Ця назва настільки впізнавана, що нерідко саме її використовують замість офіційної.

Насправді "Тещин язик" — це не окрема вулиця, а специфічна ділянка дороги, де вулиця Горяна плавно переходить у Кодацький узвіз. Цей довгий і надзвичайно звивистий з’їзд веде з пагорба в бік житлового масиву Перемога.

Кодацький узвіз або "Тещин язик"

Для водіїв ця ділянка є справжнім випробуванням, оскільки вона нагадує гірський серпантин. Через круті віражі кермо доводиться крутити майже безперестанку, рухаючись немов по спіралі. Саме через таку складну форму в народі й закріпилася назва "Тещин язик". Мовляв, у тещі язик такий же довгий, гострий і непередбачуваний.

Кодацький узвіз раніше називався узвіз Тольятті. Фото gorod.dp.ua

Цю дорогу проклали у 1960-х роках як частину проєкту "великого кільця". Об'їзна магістраль мала розвантажити дороги Дніпра. Наразі це один із небагатьох шляхів, щоб швидко дістатися з проспекту Гагаріна на Набережну Перемоги.

З моменту створення і до 2015 року узвіз офіційно мав назву на честь очільника Комуністичної партії Італії Пальміро Тольятті.

"Тещин язик" схожий на серпантин. Фото: dp.informator.ua

24 листопада 2015 року вулицю перейменовано на узвіз Кодацький. Проте багато хто все одно називає її "Тещин язик".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у Дніпрі всього лише шість станцій метро.