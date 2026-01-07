Іронічна назва цієї вулиці відома краще за офіційну: де в Дніпрі шукати "Тещин язик"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця дорога складна для водіїв, бо схожа на серпантин
В Соборному районі Дніпра є особлива вулиця, яка за весь час свого існування лише один раз офіційно змінювала назву. Проте для більшості мешканців вона залишається відомою під іронічним та влучним прізвиськом — "Тещин язик". Ця назва настільки впізнавана, що нерідко саме її використовують замість офіційної.
Насправді "Тещин язик" — це не окрема вулиця, а специфічна ділянка дороги, де вулиця Горяна плавно переходить у Кодацький узвіз. Цей довгий і надзвичайно звивистий з’їзд веде з пагорба в бік житлового масиву Перемога.
Для водіїв ця ділянка є справжнім випробуванням, оскільки вона нагадує гірський серпантин. Через круті віражі кермо доводиться крутити майже безперестанку, рухаючись немов по спіралі. Саме через таку складну форму в народі й закріпилася назва "Тещин язик". Мовляв, у тещі язик такий же довгий, гострий і непередбачуваний.
Цю дорогу проклали у 1960-х роках як частину проєкту "великого кільця". Об'їзна магістраль мала розвантажити дороги Дніпра. Наразі це один із небагатьох шляхів, щоб швидко дістатися з проспекту Гагаріна на Набережну Перемоги.
З моменту створення і до 2015 року узвіз офіційно мав назву на честь очільника Комуністичної партії Італії Пальміро Тольятті.
24 листопада 2015 року вулицю перейменовано на узвіз Кодацький. Проте багато хто все одно називає її "Тещин язик".
Раніше "Телеграф" розповідав, чому у Дніпрі всього лише шість станцій метро.