Без улыбки не произнести. Какое украинское слово напоминает детство

Чаще всего его можно услышать на западе Украины

В украинском языке немало забавных и интересных слов, например, бебрики. Этот диалектизм в большинстве случаев ассоциируется с детством.

Ведь бебрики – это диалектное, разговорное название недозрелых, зеленых абрикосов. Чаще это слово можно услышать в западных областях и на Галичине. Хотя по данным толкового словаря, бебрики – это название азиатских вифинян и народов, живших на южном побережье Черного моря и у Пропонтиды.

В украинском языке это слово означает недозрелые абрикосы или курагу. Бебрики использовали не только дети, но и взрослые. Ведь хоть зеленые незрелые абрикосы не съедобны в сыром виде, из них часто раньше делали варенье. Оно так и называлось "варенье из бебриков". Сейчас можно иногда услышать, что бебриками называют курагу.

Добавим, что бебрики также имеют несколько синонимов: жерделі, зельопухи, бобрики и біберики. В сети пользователи пишут:

Вспомнила. Родное слово с детства "бебрики".

Слово бебрики

Напомним, в украинском есть странное и малоизвестное слово "хопта". Это устаревший диалектизм, который сегодня почти не встречается, но может разнообразить словарный запас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть "варежки".