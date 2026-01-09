Будете при деньгах круглый год: что запрещено делать 9 января, чтобы не "отогнать" богатство

Узнайте, почему в этот день запрещено давать пустые обещания

В пятницу, 9 января, православные христиане и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Полиевкта. По старому стилю этот праздник приходился на 22 января.

Святой Полиевкт жил в III веке и был римским воином. Сначала он был язычником, но тесно общался с христианами, в том числе со своим другом Неархом. Именно эта дружба и стала поворотной точкой. После внутреннего перехода в христианство публично отказался уважать языческих богов, а впоследствии даже уничтожил императорский указ об обязательных жертвоприношениях.

За отказ отречься от веры его пытали и казнили, а сам Полиевкт вошел в историю Церкви как пример человека, который не пошел на компромисс даже тогда, когда это означало смерть.

Традиции и приметы 9 января

Этот день – не громкий праздник. Верующие молятся о мужестве в сложных решениях и просят Полиевкта о защите от несправедливости. День считается благоприятным для примирения после продолжительных конфликтов

Мороз и ясное небо – весна будет ранней, но с холодным началом;

снег и туман – год обещает быть урожайным;

сильный ветер — к внезапным изменениям;

стабильно и безветренно — год будет стабильным, но непростым.

Что нельзя делать 9 января

врать или давать пустые обещания — обман этого дня "возвращается" в течение года;

начинать дела с нечистыми намерениями – все, что строится на хитрости 9 января, долго не продержится;

публично ссориться — конфликты, вынесенные "на люди" в этот день, затянутся надолго;

сидеть сложа руки — лень может обернуться материальными трудностями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников будет у украинцев в 2026 году. Мы подготовили полный календарь по важным датам.