Будете при деньгах круглый год: что запрещено делать 9 января, чтобы не "отогнать" богатство
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему в этот день запрещено давать пустые обещания
В пятницу, 9 января, православные христиане и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Полиевкта. По старому стилю этот праздник приходился на 22 января.
Святой Полиевкт жил в III веке и был римским воином. Сначала он был язычником, но тесно общался с христианами, в том числе со своим другом Неархом. Именно эта дружба и стала поворотной точкой. После внутреннего перехода в христианство публично отказался уважать языческих богов, а впоследствии даже уничтожил императорский указ об обязательных жертвоприношениях.
За отказ отречься от веры его пытали и казнили, а сам Полиевкт вошел в историю Церкви как пример человека, который не пошел на компромисс даже тогда, когда это означало смерть.
Традиции и приметы 9 января
Этот день – не громкий праздник. Верующие молятся о мужестве в сложных решениях и просят Полиевкта о защите от несправедливости. День считается благоприятным для примирения после продолжительных конфликтов
- Мороз и ясное небо – весна будет ранней, но с холодным началом;
- снег и туман – год обещает быть урожайным;
- сильный ветер — к внезапным изменениям;
- стабильно и безветренно — год будет стабильным, но непростым.
Что нельзя делать 9 января
- врать или давать пустые обещания — обман этого дня "возвращается" в течение года;
- начинать дела с нечистыми намерениями – все, что строится на хитрости 9 января, долго не продержится;
- публично ссориться — конфликты, вынесенные "на люди" в этот день, затянутся надолго;
- сидеть сложа руки — лень может обернуться материальными трудностями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников будет у украинцев в 2026 году. Мы подготовили полный календарь по важным датам.