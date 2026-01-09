Будете при грошах цілий рік: що заборонено робити 9 січня, щоб не "відігнати" багатство
Дізнайтеся, чому в цей день заборонено давати пусті обіцянки
У п'ятницю, 9 січня, православні християни та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта. За старим стилем це свято припадало на 22 січня.
Святий Полієвкт жив у III столітті і був римським воїном. Спочатку він був язичником, але тісно спілкувався з християнами, зокрема зі своїм другом Неархом. Саме ця дружба й стала поворотною точкою. Після внутрішнього переходу у християнство, публічно відмовився шанувати язичницьких богів, а згодом навіть знищив імператорський указ про обов’язкові жертвоприношення.
За відмову зректися віри його катували й стратили, а сам Полієвкт увійшов до історії Церкви як приклад людини, яка не пішла на компроміс навіть тоді, коли це означало смерть.
Традиції та прикмети 9 січня
Цей день — не гучне свято. Віряни моляться про мужність у складних рішеннях і просять Полієвкта про захист від несправедливості. День вважається сприятливим для примирення після тривалих конфліктів
- Мороз і ясне небо — весна буде ранньою, але з холодним початком;
- сніг і туман — рік обіцяє бути врожайним;
- сильний вітер — до змін, які прийдуть раптово;
- стабільно й безвітряно — рік буде стабільним, але непростим.
Що не можна робити 9 січня
- брехати або давати порожні обіцянки — обман цього дня "повертається" упродовж року;
- починати справи з нечистими намірами — усе, що будується на хитрості 9 січня, довго не протримається;
- публічно сваритися — конфлікти, винесені "на люди" цього дня, затягнуться надовго;
- сидіти склавши руки — лінь може обернутися матеріальними труднощами.
