Сигнал о несвежести? Почему в сметане появляется вода

Если вы открыли сметану и заметили воду на поверхности, это может показаться странным или даже подозрительным. Но не всегда причина в том, что продукт испортился.

Существует несколько факторов, из-за которых сметана становится более жидкой.

Почему в сметане появляется вода

Специалисты говорят, что она является следствием нарушения при производстве и хранении продукта. Она образуется, когда жир и белки расслаиваются, а сама сметана становится более жидкой. Температурные колебания тоже влияют на состояние продукта: чем теплее сметана, тем больше сыворотки отделяется.

На консистенцию влияют также жирность и кислотность продукта: в низкожирной или малокислой сметане сыворотка может отделяться легче. Некачественное сырье также приводит к более жидкой текстуре. Даже качественная сметана станет более жидкой, если ее достать из холодильника и дать нагреться.

Чтобы избежать проблем с сывороткой, покупайте сметану в холодильных витринах. Проверяйте срок годности и условия хранения на упаковке. Перед использованием можно перемешать сметану ложкой: если сыворотка легко отделяется, продукт может быть перезрелым или испорченным.

