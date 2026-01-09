Сигнал про несвіжість? Чому в сметані з'являється вода

Існують прості причини

Якщо ви відкрили сметану і помітили воду на поверхні, це може здатися дивним або навіть підозрілим. Але не завжди причина у тому, що продукт зіпсувався.

Існує кілька факторів, через які сметана стає рідшою. Про це написав "Телеграф" з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Чому в сметані з'являється вода

Фахівці кажуть, що вона є наслідком порушення при виробництві та зберіганні продукту. Вона утворюється, коли жир і білки розшаровуються, а сама сметана стає рідшою. Температурні коливання теж впливають на стан продукту: чим тепліша сметана, тим більше сироватки відділяється.

На консистенцію впливають також жирність і кислотність продукту: у низькожирної або малокислої сметани сироватка може відділятися легше. Неякісна сировина також призводить до рідшої текстури. Навіть якісна сметана стане рідшою, якщо її дістати з холодильника і дати нагрітися.

Сметана. Фото: Сlutch

Щоб уникнути проблем зі сироваткою, купуйте сметану в холодильних вітринах. Перевіряйте термін придатності та умови зберігання на упаковці. Перед використанням можна перемішати сметану ложкою: якщо сироватка легко відділяється, продукт може бути перезрілим або зіпсованим.

