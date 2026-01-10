Соседи обзавидуются: эти 5 сортов абрикосов не боятся весенних морозов и дают отличный урожай

Есть сорта абрикосов, которые за счет более позднего цветения "уходят" от возвратных заморозков. Какой абрикос посадить, чтобы наверняка получать урожай, причем каждый год?

Топ лучших сортов для Украины: Киото Ледикот Болеро Нельсон Ружкот

Многие садоводы часто жалуются, что абрикосы плохо плодоносят. Главной проблемой называют весенние заморозки, которые в период цветения плодовых деревьев наносят непоправимый вред.

Выбирая абрикосы для посадки на своем участке, следует внимательно изучить характеристики. И одним из самых важных параметров является сроки цветения.

Есть даже такая народная примета: когда цветут абрикосы наверняка будут заморозки. И хотя она не всегда совпадает с реальностью, в этом есть смысл.

Итак, есть пять сортов абрикоса, которые цветут чуть позднее прочих:

Киото

Французская селекция, шикарный абрикос, низкое компактное дерево. Киото нуждается в нормировании урожая: уж слишком обильно оно плодоносит.

Цветет Киото: море белой пены

Ягоды Киото не только красивые, но еще и очень вкусные

Ледикот

Тоже из новинок французских селекционеров. Этот абрикос может похвастаться не только более поздними сроками цветения, но и способностью выдерживать морозы зимой до минус 30.

Болеро

Абрикос — подарок из Испании. Красноплодный абрикос, толерантный к шарке, не склонный растрескиваться.

Нельсон

Позднеспелый сильнорослый французский сорт с красными бочками, абрикосы достигают 120-140 грамм.

Ружкот

Средняя сила роста, но ранние сроки созревания. Перспективный сорт, убеждены эксперты-агрономы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой сорт хурмы сможет расти на вашей даче — климат в Украине уже подходит для выращивания этой экзотики.

Также вам может быть интересно, как дома и на огороде могут пригодиться апельсиновые и мандариновые корки.