Сусіди заздритимуть: ці 5 сортів абрикосів не бояться весняних морозів та дають відмінний урожай

Є сорти абрикосів, які за рахунок пізнішого цвітіння "уникають" поворотних заморозків. Який абрикос посадити, щоб напевно отримувати врожай кожен рік?

Багато садівників часто скаржаться, що абрикоси погано плодоносять. Головною проблемою називають весняні заморозки, які у період цвітіння плодових дерев завдають непоправної шкоди.

Вибираючи абрикоси для посадки на ділянці, слід уважно вивчити характеристики. І одним із найважливіших параметрів є терміни цвітіння.

Є навіть така народна прикмета: коли цвітуть абрикоси, напевно, будуть заморозки. І хоча вона не завжди збігається з реальністю, у цьому є сенс.

Отже, є п’ять сортів абрикоса, які цвітуть трохи пізніше за інші:

Кіото

Французька селекція, шикарний абрикос, найнижче компактне дерево. Кіото потребує нормування врожаю: аж надто рясно воно плодоносить.

Цвітіння Кіото: море білої піни

Ягоди Кіото не тільки красиві, але ще й дуже смачні

Ледікот

Теж із новинок французьких селекціонерів. Цей абрикос може похвалитися не лише пізнішими термінами цвітіння, а й здатністю витримувати морози взимку до мінус 30.

Болеро

Абрикос – подарунок з Іспанії. Червоноплідний абрикос, толерантний до шарки, не схильний розтріскуватися.

Нельсон

Пізньостиглий сильнорослий французький сорт з червоними бочками, абрикоси досягають 120-140 грам.

Ружкот

Середня сила зростання, але ранні терміни дозрівання. Перспективний сорт, переконані експерти-агрономи.

