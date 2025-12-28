В Одесской области "спрятался" Китай. Что это за место и откуда пошло название

Фразы: "Поехал на Китай" или "Рыбачил на Китае" здесь являются обыденными

Многие путешественники, проезжая по югу Одесской области, замирают от удивления, услышав от местных знакомое с детства название. Кажется, что произошла географическая ошибка или открылся портал в Восточную Азию.

На самом деле, чтобы увидеть этот "Китай", не нужны визы и многочасовые перелеты. Речь идет об уникальном природном объекте — озере Китай, притаившемся в Измаильском и Килийском районах.

Китай на Одесщине — что о нем известно

Озеро вытянуто с севера на юг и простирается на 24 километра, занимая площадь около 60 квадратных километров. Его ширина составляет от 3 до 3,7 км, а максимальная глубина в северной части достигает 5 метров. Летом вода прогревается до +27 °C, а зимой водоем покрывается льдом. Умеренная минерализация придает озерной воде уникальные физико-химические свойства.

Отделенный от Дуная дамбой, этот водоем играет исключительно важную роль в местной экосистеме: он обеспечивает орошение сельскохозяйственных земель и служит убежищем для множества видов растений и животных.

Рельеф береговой линии разнообразен: от крутых обрывов до тихих песчаных пляжей. Китай условно разделен на северную и южную части, соединенные проливом шириной около 600 метров. Через пролив проходит мост, обеспечивающий удобное сообщение между берегами.

Откуда пошло название "Китай"

Несмотря на манящую экзотику, связи с Великой Китайской стеной или чайными плантациями здесь нет. Историки выделяют две основные версии:

Кочевники, увидев красноватые берега озера, сравнивали их с глинистыми землями Китая, что могло привести к такому наименованию. Вторая версия связывает происхождение названия с татарскими племенами хитаи, которые поселились в этих местах и дали имя водоему.

В августе 2025 года сообщалось, что нехватка воды и аномальная жара губят уникальные озера юга Одесской области — Придунайские водоемы, в том числе Китай и Катлабуг. В последние годы состояние озер ухудшилось.