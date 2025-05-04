Похож на Крым и осчастливит всю семью: этот каньон на Николаевщине обязательно следует посетить в 2025 году

Путешествуйте по необычным городам Украины вместе с "Телеграфом"

Актовский каньон, расположенный в Николаевской области неподалеку от села Актово, является одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Украины, которую часто называют "Малым Крымом", "Гранд-Каньоном" или "Долиной дьявола".

"Телеграф" расскажет, что известно об этом месте. А также, как туда добраться поездом из разных городов Украины.

Стоит отметить, что этот уникальный природный объект раскинулся вдоль реки Мертвовод в пределах национального парка "Бугский Гард". Каньон простирается примерно на 3 километра в длину и имеет глубину до 50 метров. Его особенностью являются гранитные скалы старше 2 миллиардов лет, создающие фантастические пейзажи.

Актовский каньон в Николаевской области

Посетители каньона могут насладиться не только живописными видами и уникальными геологическими формациями, но и богатой флорой и фауной. Здесь произрастает более 900 видов растений, среди которых немало редких и эндемичных, занесенных в Красную книгу Украины.

Как выглядит Актовский каньон в Николаевской области

Природа рядом с Актовским каньоном

В каньоне можно заняться разнообразными видами активного отдыха: пешими походами по горным тропам, скалолазанием, рафтингом по реке Мертвовод (особенно во время весеннего паводка), а также просто устроить пикник на берегу реки.

Что касается купания — да, в реке Мертвовод можно купаться, но стоит учитывать, что ее глубина и скорость течения могут меняться в зависимости от сезона. Лучшее время для купания – лето, когда вода достаточно прогревается. Река имеет несколько природных бассейнов с кристально чистой водой, где особенно приятно освежиться в жаркий день. Местные жители ловят рыбу.

Вода в Актовском каньоне

Интересной особенностью Актовского каньона является его мистическая аура — название реки Мертвовод связано с легендами о скифских погребальных обрядах, когда-то происходивших в этих местах. По древним преданиям, именно здесь скифы проводили в последний путь своих царей.

Как добраться до Актовского каньона

Лучший способ добраться до Актовского каньона — это сначала доехать до Николаева или Вознесенска, а оттуда — автотранспортом до села Актово.

Из Киева: Прямого поезда в село Актово нет. Следует ехать поездом Киев-Николаев (время в пути около 9 часов), а из Николаева до каньона можно добраться автобусом до Вознесенска (около 1,5 часа), а дальше — местным транспортом или такси до села Актово (примерно 20-30 минут).

Как добраться из Киева

Из Харькова: Поездом в Николаев с пересадкой в Днепре или Киеве (общее время в пути 12-14 часов), далее — как описано выше.

Как добраться из Харькова

Из Львова: поездом Львов-Николаев с возможной пересадкой в Одессе (время в пути около 15-16 часов), дальше — автотранспортом.

Как добраться из Львова

Из Днепра: Прямым поездом Днепро-Николаев (время в пути около 6-7 часов), дальше — автотранспортом.

Как добраться из Днепра

Из Одессы: Поездом в Николаев (около 3-4 часов), или прямым автобусом в Вознесенск, а оттуда — в село Актово.

Как добраться из Одессы

Ранее Телеграф рассказывал, почему стоит отдохнуть на Шацких озерах в 2025 году.