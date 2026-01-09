Натуральный мех или синтетика: почему ноги мерзнут даже в теплых сапогах

От чего на самом деле зависит тепло ног в зимней обуви

Многие считают, что зимой главное — обувь с толстой подошвой и натуральным мехом. Но даже в таких сапогах ноги могут замерзать.

Николай Фокин, полтавский сапожник с почти двадцатилетним опытом, рассказал "Телеграфу" действительно ли натуральный мех греет зимой. Проблема в том, почему в обуви холодно ногам, часто не связана с материалами.

Подробнее в материале: "Почему дорогие сапоги не греют: практические советы мастера со стажем, как правильно выбрать зимнюю обувь".

Обувь из меха. Фото: Rozetka

Мастер отмечает, что для наших зим не всегда критично, из чего обувь внутри — натурального меха или синтетики. Мех обычно теплее, но он может вызывать потливость ног.

Чаще всего холод ощущается не из-за самой обуви, а из-за того, как ее носят. Если весь день ходить в теплых помещениях в зимних сапогах, ноги потеют, а обувь становится влажной. На морозе влага быстро охлаждается, поэтому ноги начинают мерзнуть.

