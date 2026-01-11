Рус

Картопля замість ліхтарика. Українка показала хитрий лайфхак на випадок відключення світла (відео)

Тетяна Кармазіна
Свічка з картоплі
Свічка з картоплі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ви не витратите жодної копійки, адже у вас уже все є

Регулярні відключення електроенергії змушують українців проявляти винахідливість. Коли свічки закінчилися, а ліхтарі розряджені, на допомогу приходять підручні засоби, які знайдуться на будь-якій кухні.

У мережі набирає популярності незвичайний спосіб освітлення дому за допомогою звичайної картоплі. Лайфхаком поділилася українка у TikTok. Вона зазначила, що така "саморобка" виручить у найкритичніший момент, коли світла немає кілька годин, а звичні джерела освітлення недоступні.

Як зробити свічку з картоплі

Для створення саморобного світильника вам знадобляться: картоплина, трохи рослинної олії та вата (або ватяний диск).

  1. Візьміть велику або середню бульбу картоплі. Зробіть у ній глибокий отвір (що глибший він буде, тим стійкіше закріпиться гніт).
  2. Якщо під рукою немає готового гнота, використовуйте звичайний ватний диск. Розділіть його на дві частини і щільно скрутіть у трубочку. Як альтернативу можна використовувати шматок марлі.
  3. Вставте ватну трубочку в отвір у картоплі.
  4. Налийте в отвір трохи звичайної олії, щоб вата просочилася.
  5. Підпаліть гніт. Щоб таку свічку було зручно переносити або ставити на поверхні, картоплину можна помістити в склянку або невелику банку.
Нагадаємо, що зараз техніка українців страждає через постійні відключення електрики. Раніше ми писали, як зберегти продукти в холодильнику.

