"Вечный" фонарик из батареек и лампочки. Украинка показала лайфхак, чтобы не сидеть в темноте (видео)

Из-за массированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине давно введены графики отключения электроэнергии. В этих условиях украинцы ищут альтернативные источники света и активно делятся полезными находками в социальных сетях.

Так, украинка Анна Слинчук показала в сети, как из двух батареек и лампочки можно сделать "вечный" фонарик. Способ очень простой и быстрый, так что его точно стоит взять на заметку.

Как сделать фонарик своими руками

Для сборки понадобятся: спичечная коробка, две батарейки, светодиод и монета. Берем коробок от спичек, помещаем внутрь две батарейки, как показано на видео ниже, и закрываем его. Затем с одной стороны вставляем в коробок монету, а с другой устанавливаем светодиодную лампочку так, чтобы ее проводки касались контактов батареек.

Если все сделать правильно, у вас получится компактный "вечный" фонарик. Его можно использовать как при отключении света в собственном доме, так и вне жилья.

