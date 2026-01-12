В Запорожье заметили колонии новых насекомых из Средиземноморья: опасны ли они (видео)

Они выдерживают морозы

В Запорожье появились новые зимние насекомые, которые собираются на деревьях даже в холод. Они не вредят растениям, но привлекают внимание горожан.

Колонии липовых клопов, которых еще называют мальвовыми клопами, собрались на липах возле областной филармонии. Насекомые выдерживают мороз, спускаются даже на снег и не вредят деревьям, поэтому паниковать не стоит, как сообщили в Запорожском центре расследований на странице в Instagram.

Что это за насекомое

Эти клопы имеют маленькое удлиненное тело до 5 мм. Естественный ареал — Западное Средиземноморье: Пиренейский полуостров, Северная Африка и Канарские острова. В 1980-х годах из-за глобального потепления клопы начали распространяться на север и восток Европы. Впервые их заметили в Украине в 2015 году в Закарпатье.

Как выглядят липовые или мальвовые клопы. Фото: Мукачево

Насекомые питаются соками травянистых растений семейства мальвовых, таких как мальва, гибискус, алтея и лаватера. На липах они зимуют и только весной дополняют свой рацион листьями и молодыми побегами. Липовые клопы собираются большими группами на стволах деревьев, прижимаясь друг к другу и прячась в трещинах коры. Это помогает им сохранять влагу и выдерживать холод.

Весной насекомые рассеиваются и формируют новое поколение. Самки откладывают от 22 до 589 яиц в трещинах коры лип или других растений семейства мальвовых. Из яиц через несколько недель вылупляются нимфы, которые взрослеют примерно за месяц. В южных районах Европы липовый клоп может дать до четырех поколений в год, в северных — только одно или два.

