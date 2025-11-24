В случае ядерной войны выживут только тараканы? Ученые объяснили, действительно ли они так выносливы

Есть насекомые, более устойчивые к радиации, чем тараканы

Существует расхожее мнение, что тараканы способны пережить ядерный взрыв. Оно основано на том, что эти насекомые устойчивы к радиации, способны долго выживать без пищи (до 20 дней) и воды, а также быстро восстанавливают популяцию.

Однако даже такие живучие существа, как тараканы, не имеют шанса выжить после ядерной войны. Ученые из Австралии объяснили, что их стойкость к радиации сильно переоценена. Этот миф возник после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Тараканы якобы продолжали бегать среди руин, впрочем, достоверных свидетельств этого нет.

В 2012 году провели эксперимент, в рамках которого тараканов подвергли воздействию радиации. Насекомым удалось пережить дозы, которые убили бы человека. Однако тараканы все равно погибли при экстремально высоком уровне облучения.

Тараканы

Как пояснил профессор глобального здравоохранения Тилман Руфф, на фото пострадавших от ядерных взрывов в Японии можно увидеть мух, поэтому, возможно, некоторые насекомые действительно выжили. Но это не значит, что они не пострадали.

Тараканы не лучше среди насекомых защищены от радиации

Биолог Марк Элгар отметил, что хотя тараканы более устойчивы к радиации, чем люди (в 6-15 раз), среди насекомых есть еще более устойчивые к облучению. К примеру, плодовые мушки демонстрируют еще большую живучесть. А муравьи, особенно роющие глубокие ходы, могут иметь больше шансов выжить во время атомной катастрофы.

Тараканы умрут даже не от радиации

Их убьет не столько радиация сама по себе, а прежде всего отсутствие пищи. В "рационе" тараканов — органические отходы, трупы и остатки гниющей органики. Если в результате ядерной войны будет разрушена вся экосистема, этим вредителям просто нечего будет есть.

Все живое зависит от других живых существ. Если все вымрет, тараканам просто нечего будет есть, — объяснил биолог.

Даже те особи, которые не погибнут из-за облучения, получат серьезные мутации. Как следствие – сокращенная продолжительность жизни и бесплодие. Дело в том, что ионная радиация повреждает ДНК всех организмов.

