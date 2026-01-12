У Запоріжжі помітили колонії нових комах із Середземномор'я: чи небезпечні вони (відео)

Вони витримують морози

У Запоріжжі з’явилися нові зимові комахи, які збираються на деревах навіть у холод. Вони не шкодять рослинам, але привертають увагу городян.

Колонії липових клопів, яких ще називають мальвовими клопами, зібрались на липах біля обласної філармонії. Комахи витримують мороз, спускаються навіть на сніг і не шкодять деревам, тож панікувати не варто, як повідомили в Запорізькому центрі розслідувань на сторінці в Іnstagram.

Що це за комаха

Ці клопи мають маленьке подовжене тіло до 5 мм. Природний ареал — Західне Середземномор’я: Піренейський півострів, Північна Африка та Канарські острови. У 1980-х роках через глобальне потепління клопи почали поширюватися на північ і схід Європи. Вперше їх помітили в Україні у 2015 році на Закарпатті.

Який вигляд мають липові або мальвовий клоп. Фото: Мukachevo

Комахи живляться соками трав’янистих рослин родини мальвових, таких як мальва, гібіск, алтея та лаватера. На липах вони зимують і лише навесні доповнюють свій раціон листям та молодими пагонами. Липові клопи збираються великими групами на стовбурах дерев, притискаючись один до одного та ховаючись у тріщинах кори. Це допомагає їм зберігати вологу та витримувати холод.

Навесні комахи розсіюються і формують нове покоління. Самки відкладають від 22 до 589 яєць у тріщинах кори лип або інших рослин родини мальвових. З яєць через кілька тижнів вилуплюються німфи, які дорослішають приблизно за місяць. У південних районах Європи липовий клоп може дати до чотирьох поколінь на рік, у північних — лише одне або два.

