Вид до конца не изучен: в одном украинском заповеднике впервые увидели редкое насекомое (фото)

В заповеднике "Медоборы" в Тернопольской области впервые зафиксировали редкое насекомое из Красной книги Украины — абию блестящую. Это первая официальная регистрация вида на территории заповедника.

Об этом сообщили на странице заказника в Facebook. Насекомое обнаружила энтомологиня Надежда Пророчек во время полевых исследований.

Как выглядит насекомое

Ранее блестящую абию находили в Закарпатской, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Насекомое обычно обитает на опушках и лужайках широколиственных и смешанных лесов, а иногда встречается на сухих склонах с элементами степной растительности.

Популяция вида невелика, единичные особи встречаются редко. Причины сокращения численности окончательно не установлены, однако, вероятно, на это влияет уничтожение кормовых растений из-за чрезмерного выпаса скота и интенсивного выкашивания травы на опушках и лесных полянах. Заметим, что этот вид требует большего исследования.

