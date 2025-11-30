Маленький "немец" появился в одном из парков Украины: что известно о редком госте (фото)

Этот краснокнижный жук живет в старых деревьях

В киевском Национальном природном парке "Голосеевский" обнаружили редкого обитателя леса, которого здесь раньше никогда не видели. Он занесен в Красную книгу Украины.

О находке сообщили на странице парка в Facebook. Жука обнаружили под корой отмершего дерева.

Как выглядит жук

Борос Шнайдера живет в старых лесах, где сохранилась отмершая древесина. Взрослые жуки прячутся под корой хвойных и лиственных деревьев – сосны, ели, березы, а личинки развиваются в разложившейся древесине, где поддерживается умеренная влажность.

Жук питается органическими остатками, грибным мицелием и мелкими беспозвоночными. Благодаря этому он играет важную роль в естественном разложении древесины и поддержании лесной экосистемы.

Для справки

Личинки Бороса Шнайдера заметны лучше, чем взрослые жуки. Они развиваются под корой отмерших деревьев, особенно сосен, если древесина достаточно влажная. Их тело светло-коричневое и полупрозрачное, с темной полоской пищеварительной системы, коричневой головой и характерной "вилочкой" на конце брюшка. Личинки поселяются в ослабленных или мертвых деревьях и не вредят здоровым деревьям.

Личинка редкого жука

