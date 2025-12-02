Практикуют каннибализм? Что известно об странной привычке тараканов и чем она особенна

Некоторые из видов этих насекомых находят пару на всю жизнь

Тараканы – один из самых распространенных видов насекомых, поражающих своей живучестью и пищевым поведением. Ведь оказывается этим вредителям присущ каннибализм.

"Телеграф" расскажет, почему тараканы могут есть друг друга и насколько массовое это явление. Заметим, что рыжие тараканы могут жить без еды до 20 дней, а личинки – 2 месяца.

За время своего существования некоторые тараканы могут прибегать к каннибализму. Фактически, есть два вида этого явления: для выживания и при размножении. В первом случае тараканы поедают не друг друга, а личинки или яйца. Бывают случаи поедания уже мертвых особей.

Другой вид каннибализма – это во время полового акта, а точнее после него. Такое поведение для насекомых не удивительно, ведь всем известен пример богомола, которого съедают после спаривания. Однако и среди тараканов есть явление сексуального каннибализма, в частности у вида Salganea taiwanensis. Эти тараканы не съедают партнера, а лишь надкусывают крылья.

Тараканы поедают крылья друг друга

Ученые в ходе исследования обнаружили, что сексуальный каннибализм у этого вида не зависит от пола. Ведь площадь съеденных крыльев составила около 67% у самцов и 68% у самок. Инициатором процесса в 11 из 12 случаев являлся самец.

Тараканы без крыльев и с крыльями

Обычно после полового акта один из партнеров подходит к другому и начинает вылизывать его тело, прежде чем приступить к поеданию крыльев. Интересно, что в случае, когда один из партнеров начинает трястись, поедание прекращается, а через некоторое время снова продолжается. Чтобы есть крылья полностью тараканам, нужно несколько подходов.

Тараканы, поедающие крылья друг друга

Пока ученые точно не знаю, почему тараканам присущ сексуальный каннибализм. Но предполагают, что этот вид находит себе пару на всю жизнь, которую после спаривания проводит в дереве, где выгрызает узкие ходы. Поэтому здесь есть два предположения: первое — откусывание крыльев может служить поощрением остаться возле партнера и ухаживать за потомством; второе — крылья могут мешать передвигаться по узким ходам.

Заметим, что вариант поедания крыльев для питательности можно отбросить, потому что в крыльях насекомых нет полезных элементов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли тараканы могут жить без головы.