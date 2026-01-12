Свежая зелень посреди зимы: лайфхак по выращиванию зеленого лука в "дырявой" бутылке

Вырастить свежую зелень получится даже у новичков

Свежая зелень зимой — это не роскошь, а то что можно вырастить своими руками. Полакомиться зелеными перьями лука можно уже через несколько недель после посадки. И все это прямо у вас на подоконнике.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаке с бутылкой, который поможет вырастить свежий зеленый лук посреди зимы.

Как вырастить зеленый лук зимой?

Есть несколько способов, как вырастить зеленый лук в квартире. Однако лайфхак с бутылкой — один из самых эффективных, пишет Rural Sprout. Все, что вам понадобится, — это 5-литровая пластиковая бутылка, покупная рыхлая почва и посевной материал, то есть сами луковицы.

Перед тем, как засыпать землю в бутылку, нужно сделать в ней отверстия. Сначала нужно продырявить дно в 3-4 местах, чтобы потом лишняя вода уходила. Затем вырежьте небольшие отверстия размером с 10-гривневую монету для самих луковиц. Их лучше делать в шахматном порядке, чтобы растениям было достаточно места для роста вверх. Рекомендуется ставить бутылку на поддон или блюдце.

После этого можно приступать к посадке луковиц. Сначала засыпается слой земли до первого ряда отверстий, затем вставьте луковицы корнями внутрь, верхушками наружу. После этого продолжайте подсыпать землю до следующего ряда отверстий и так до самого верха бутылки.

После этого остается правильно ухаживать за ростом лука, который зелеными перьями должны расти кверху. Регулярно поливайте почву в бутылке, следите за ее состоянием через прозрачную бутылку и поворачивайте эту "башню", чтобы каждая сторона получала достаточно света. Спустя несколько недель можно собирать первый урожай зеленого лука.

