Свіжа зелень посеред зими: лайфхак з вирощування зеленої цибулі у "дірявій" пляшці

Виростити свіжу зелень вийде навіть у новачків

Свіжа зелень взимку — це не розкіш, а те, що можна виростити своїми руками. Поласувати зеленим пір’ям цибулі можна вже за кілька тижнів після посадки. І все це просто у вас на підвіконні.

"Телеграф" розповідає про лайфхак з пляшкою, який допоможе виростити свіжу зелену цибулю посеред зими.

Як виростити зелену цибулю взимку?

Є кілька способів, як виростити зелену цибулю у квартирі. Проте лайфхак із пляшкою — один із найефективніших, пише Rural Sprout. Все, що вам знадобиться, — це 5-літрова пластикова пляшка, покупний пухкий ґрунт і посівний матеріал, тобто самі цибулини.

Перед тим, як засипати землю в пляшку, потрібно зробити отвори. Спочатку потрібно продірявити дно в 3-4 місцях, щоб потім зайва вода виходила. Потім виріжте невеликі отвори розміром із 10-гривневу монету для самих цибулин. Їх краще робити у шаховому порядку, щоб рослинам було достатньо місця для зростання вгору. Рекомендується ставити пляшку на піддон чи блюдце.

Після цього можна приступати до посадки цибулин. Спочатку засипається шар землі до першого ряду отворів, потім вставте цибулини корінням усередину верхівками назовні. Після цього продовжуйте підсипати землю до наступного ряду отворів і аж до самого верху пляшки.

Після цього залишається правильно доглядати зростання цибулі, яка зеленим пір’ям повинна рости догори. Регулярно поливайте ґрунт у пляшці, стежте за його станом через прозору пляшку і повертайте цю "вежу", щоб кожна сторона отримувала достатньо світла. Через кілька тижнів можна збирати перший урожай зеленої цибулі.

