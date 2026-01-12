Морозы не сдаются, но уже ослабевают: когда в Украине станет теплее

Морозы в Украине начнут ослабевать: названа дата

По прошествии нескольких дней сильных морозов в Украине ожидаются изменения в погоде. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, но зима быстро не отступит. Синоптики предупреждают, что потепление будет непродолжительным и будет иметь свои особенности.

В ближайшие дни погоду определят атмосферные процессы, которые с одной стороны ослабят морозы, а с другой — принесут новые осложнения на дорогах. Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Тернопольского областного центра по гидрометеорологии Оксана Озымкив.

По ее словам, 13 января над большинством территории страны, в том числе и Тернопольской, будет сохраняться поле повышенного атмосферного давления. Это означает пасмурную погоду без существенных осадков, но с туманами ночью и утром. В этот период морозы будут ощущаться: ночью температура будет снижаться до -12...-17 градусов, днем будет держаться в пределах -5...-10.

В последующие дни, 14 января, существенные изменения не прогнозируются. Ночью снова будет холодно, до -10...-15 градусов, а днем мороз будет несколько слабеть. На дорогах почти по всей стране будет сохраняться гололедица, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Более заметные изменения ожидаются 15 января. По информации синоптиков, с запада начнет поступать атмосферный фронт вместе с более теплой воздушной массой. Именно это приведет к постепенному ослаблению морозов. В Тернопольской области ночью пройдет снег, а днем осадки могут переходить в мокрый снег. Местами не исключен ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололедица. При этом ночью на севере и северо-востоке страны столбики термометров еще будут показывать до -20 градусов.

После этого температура продолжит медлительно увеличиваться. 16 и 17 января ночью прогнозируют -3...-10 градусов, а днем около 0...-5. Осадков будет немного, однако гололедица на дорогах будет оставаться.

