Когда за окном минус и нет отопления: 5 способов, как пережить холод в квартире

Сильные морозы только усложняют ситуацию

Из-за отключений электричества и сильных морозов украинцы ищут методы, которые помогают согреться в квартире. Есть несколько лайфхаков, как сохранить тепло и пережить холодный период.

В материале Energy advice helpline рассказали, что нужно сделать. Воспользуйтесь этими советами.

Как согреться в квартире без отопления

Из-за отключений света многие дома украинцев остаются и без отопления, а минусовая погода за окном лишь усугубляет ситуацию. Поэтому важно сделать все, чтобы сохранить тепло в помещении.

В первую очередь, создайте себе "теплую зону" (принцип одной комнаты). Не пытайтесь согреть всю квартиру. Выберите самую маленькую комнату (желательно с минимумом внешних стен) и соберитесь там. Закройте плотно двери во все остальные помещения.

Как согреться без отопления, Фото: freepik

Кроме того, забаррикадируйте двери от сквозняков. Если нет специальных уплотнителей, используйте подручные средства. Скрутите в тугие валики старые одеяла или одежду, полотенца. Плотно прижмите их к низу входной двери и дверей в холодные комнаты. Это перекроет путь ледяному воздуху, который "тянет" по полу.

Пол — самый холодный участок. Если у вас нет ковров, застелите голый ламинат или плитку старыми одеялами, пледами или даже слоями гофрокартона (от почтовых коробок). Картон станет хорошим временным теплоизолятором.

Чтобы согреться, используйте самодельные грелки. Можете просто налить в обычную бутылку горячую воду (не кипяток, чтобы пластик не поплыл), обернуть ее полотенцем и положить в ноги или под одеяло.

Если из окон сильно дует, закройте их шторами, чтобы создать дополнительный барьер между окном и комнатой. Также можно закрыть окна пледами или полотенцами, закрепив их скотчем прямо к рамам.

"Телеграф" писал ранее, что нужно сделать с дверью, когда отключили отопление. Тепло дольше сохранится в доме.