Спасается как может: украинка показала лайфхак, как согреться без отопления

Этот способ позволяет сохранять тепло в течение длительного времени

В Киеве из-за отключения электричества и сильных морозов жители столичных квартир ищут нестандартные способы согреться. Так, в социальных сетях появились фото, на которых в сковородах размещены кирпичи, положенные на слой песка, для обогрева помещения.

Автор под ником bodnarovska_olha в своем посте в Threads объясняет, что подобный метод эффективен только для газовых плит. То есть на электроплитках не удастся нагреть кирпич.

В то же время под постом в комментариях люди делятся своими советами, как обогреть комнату без отопления. Кто-то пишет, что эффективнее взять чугунный горшок с водой и нагреть его, чтобы тепло дольше удерживалось. Другие предупреждают, что не все кирпичи можно греть, ведь в некоторых содержится вода, которая закипает при нагревании и может взорваться.

Что пишут в комментариях. Фото: скрин с Threads

Кроме того, сохранить тепло помогут и ковры, которые нужно постелить на пол. Они задерживают тепло изнутри и не пропускают холод с пола.