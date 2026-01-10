Без электросушилок и батарей. Как высушить мокрые сапоги без света и отопления

Украинка поделилась рабочим лайфхаком

Во время регулярных отключений света и непогоды украинцы часто сталкиваются с тем, что не знают, как высушить намокшую обувь. Ведь не любую пару можно ставить на батареи, та и с отоплением часто возникают перебои.

В Facebook женщина поделилась рабочим лайфхаком, как сушить обувь без света и отопления. Она использовала рис, вместо привычной бумаги и электросушилок.

Пользователь говорит, что во время сильных дождей или снегопадов часто приходишь домой с мокрой обувью. В последнее время отключения света не позволяют использовать электросушилку или батареи. Да и не всю обувь можно сушить на батареях.

Как высушить обувь без света и отопления

Именно поэтому женщина использовала рис. Она просто засыпала рисовую крупу в обувь, которую предварительно хорошо раскрыла и расшнуровала. Предварительно рис лучше нагреть. Здесь на помощь придет газовая плита или туристическая горелка. При этом рис можно несколько раз доставать из обуви, сушить на огне и снова засыпать.

Этот лайфхак достаточно надежен и позволяет относительно быстро получить сухую обувь. Хотя некоторые используют старые газеты или обычную бумагу, которую утрамбовывают в мокрые сапоги или кроссовки. Однако если обувь сильно намокла, то и бумагу нужно менять несколько раз.

Обувь сушат рисом

Заметим, что оба способа с бумагой или рисом еще и безопасны для кожаной обуви. Так как ее не рекомендуют сушить на батареях не только из-за пересыхания кожи, но и из-за деформации. К слову, если все же решились сушить кроссовки или другую пару на батарее, предварительно напихайте бумаги, чтобы обувь сохранила форму и не образовались заломы.

