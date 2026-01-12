До сих пор носит имя советского вождя? Что известно об этом горняцком микрорайоне

Шахтерское поселение, начинавшееся с землянок, вошло в городскую агломерацию Кривого Рога

Жилой массив имени Ленина — один из тех уголков Кривого Рога, история которых уходит значительно глубже времен СССР, хотя именно советское название закрепилось за ним на десятилетия.

Сегодня этот массив находится в северной части Терновского района города, но его формирование началось задолго до появления современных административных границ. Об истории этого микрорайона решил рассказать "Телеграф".

Конец XIX века

История массива начинается в конце XIX века, когда на этой территории возникло горняцкое поселение. Оно формировалось на землях помещика И. Н. Харина и было связано с развитием добычи железной руды в северной части Криворожья.

Как и многие рабочие поселения того времени, оно не имело чёткой планировки: жильё строилось стихийно, рядом с местами работы, зачастую в виде временных построек, бараков и землянок. Поселение обслуживало рудники и шахты, а его население составляли в основном горняки и их семьи.

На этом этапе речь ещё не шла ни о микрорайоне, ни о каком-либо официальном названии в современном смысле. Территория существовала как часть промышленной периферии города, тесно связанная с добывающей инфраструктурой.

1930-е годы

Новый этап в истории поселения пришёлся на 1930-е годы, период масштабной советской индустриализации. Именно тогда рабочие посёлки начали постепенно превращаться в устойчивые жилые территории.

Кривой Рог. Кинохроника 1930-х годов

Для будущего жилмассива имени Ленина это означало рост численности населения, появление более капитального жилья и первые элементы социальной инфраструктуры.

Хотя застройка всё ещё оставалась неравномерной, именно в этот период территория окончательно закрепляется как жилой район, связанный с промышленным производством и включённый в городскую структуру Кривого Рога.

Послевоенные десятилетия

Наиболее интенсивное развитие микрорайона пришлось на 1950–1970-е годы. В послевоенный период территория активно застраивается, формируется уличная сеть, появляются объекты социально-бытового назначения. Именно тогда жилой массив приобретает тот облик, который в общих чертах сохраняется и сегодня.

В это же время закрепляется и советская топонимика. Массив получает название "имени Ленина", что соответствовало практике того периода, когда имена идеологических фигур широко использовались в названиях районов, улиц, предприятий и микрорайонов. Название перестаёт быть просто условным и начинает использоваться в справочниках, документах и повседневной речи.

Шахта "Терновская" (в прошлом имени Ленина) в Кривом Роге Фото: wikimapia

Развитие жилой застройки в этот период было тесно связано с промышленными объектами Терновского направления. В частности, поблизости действовала шахта, которая также носила имя Ленина. Она была введена в эксплуатацию в 1963 году и долгое время оставалась важной частью местной промышленной инфраструктуры. Наличие таких предприятий напрямую влияло на рост жилого массива, транспортные связи и размещение населения.

Период после 1991 года

После распада СССР жилой массив имени Ленина, как и многие подобные топонимы, продолжал существовать под привычным названием. Оно сохранялось в справочной литературе, на картах и в обиходе, несмотря на постепенные изменения в городской жизни.

В этот период менялись формы собственности, система обслуживания жилья, роль промышленных предприятий, но само название массива оставалось почти неизменным.

Характерно, что именно на этом этапе массив чаще всего упоминается не как самостоятельная административная единица, а как устоявшийся локальный топоним — ориентир, понятный жителям города.

Декоммунизация и новейшее время

Ситуация начала меняться после 2015–2016 годов, когда в Украине стартовал процесс декоммунизации. В Кривом Роге, как и в других городах, началось переименование улиц и объектов, связанных с советской символикой.

Для территории жилмассива имени Ленина это выразилось прежде всего в изменении уличных названий. Так, одна из ключевых улиц, названная в честь 23 февраля стала носить имя Сергея Колачевского. В том же году шахту имени Ленина переименовали в Терновскую.

Улица Колачевского (бывшая 23 февраля) в Кривом Роге

При этом сам топоним "жилмассив имени Ленина" оказался в своеобразной пограничной зоне. В энциклопедических и справочных источниках он продолжает использоваться как исторически сложившееся название микрорайона, тогда как в официальной адресации всё большую роль играют конкретные улицы с обновлёнными названиями.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о фактическом вытеснении советского имени из повседневного документооборота, но не о его чётко зафиксированном исчезновении из всех справочных источников. Так, в той же Википедии, в составе Терновского района города числится жилмассив имени Ленина.

Улица Колачевского (бывшая 23 февраля) в Кривом Роге

Сегодня этот микрорайон остаётся частью Терновского района Кривого Рога. Его история читается не столько в официальных названиях, сколько в планировке, застройке и памяти жителей. Это типичный пример территории, где дореволюционное горняцкое прошлое, советская индустриальная эпоха и постсоветские изменения наслаиваются друг на друга, оставляя сложный и неоднозначный след в городской топонимике.

