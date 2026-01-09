Во многих крупных городах Украины есть такой район: как он называется и почему это пережиток СССР

Есть две версии происхождения этого названия

Многие украинские города имеют жилые массивы с загадочным названием БАМ. Оно образовалось еще при СССР и настолько сильно закрепилась в обществе, что ее до сих пор можно услышать.

"Телеграф" расскажет, что означает БАМ и какие города его имеют. Считается, что это название появилось где-то в 1970-х годах.

БАМ – это специальное название жилмассива. Эта аббревиатура имеет несколько вариантов расшифровки: Байкало-Амурская магистраль или "Большая Авантюра Маруси".

Первый вариант появился в 1974 году, когда непосредственно было восстановлено строительство Байкало-Амурской Магистрали на юго-востоке СССР. А так как новообразованный район располагался на юго-востоке города, то его стали называть БАМ в аналогии со строительством железной дороги. Впоследствии это название было не только в Каменском.

БАМ в Ивано-Франковске

По другой версии БАМ – это русскоязычная аббревиатура "Большая Авантюра Маруси". Она якобы образовалась от имени секретаря партийной организации Приднепровского химического завода – Заварюхиной Марии Матвеевны, которая была одним из инициаторов строительства микрорайона.

Какие города в Украине имеют БАМы:

Тернополь: Солнечный массив.

Солнечный массив. Каменское: Микрорайон на юго-востоке города, расположенный между Соцгородом и Длинной балкой.

Микрорайон на юго-востоке города, расположенный между Соцгородом и Длинной балкой. Ивано-Франковск. Район в юго-западе города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один областной центр полвека жил с именем советского вождя.