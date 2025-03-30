Эту легендарную конструкцию строили 8 лет: как выглядела уникальная водно-лыжная карусель в Днепре

Уникальный в своем роде аттракцион

Сегодня сложно удивить кого-то необычными аттракционами. Парки развлечений предлагают захватывающие американские горки, виртуальную реальность и другие высокотехнологичные способы пощекотать нервы.

Но в советские годы о подобном можно было только мечтать, и каждая новая идея, связанная с активным отдыхом, была по-настоящему уникальной. В Днепре существовал аттракцион, аналогов которому не было ни в Советском Союзе, ни, пожалуй, во всем мире – водно-лыжная карусель.

Прокатиться на водных лыжах без дорогостоящей аренды катера? В 1976 году это стало возможным благодаря уникальному сооружению, установленному на водно-лыжном стадионе в районе жилого массива "Победа-1". Автором идеи стал Юрий Артемьевич Ершов (1932–2018) — выдающийся изобретатель, пятикратный чемпион Украины по альпинизму и создатель первой в СССР реверсивной канатной дороги.

Схема водно-лыжной карусели в журнале «Техника молодежи», 1966 год

Сначала Ершов создал миниатюрную модель карусели из ящика, электромотора и ведра воды, пишет "Наше місто Дніпро". Пенопластовые фигурки, двигающиеся по кругу, доказали чиновникам, что идея осуществима. Однако ее реализация оказалась не такой простой: над проектом трудились специалисты шести институтов и двух заводов, и лишь спустя восемь лет карусель была открыта к 200-летнему юбилею тогда еще Днепропетровска.

Карусель открыли к 200-летнему юбилею города. Фото Из книги "Набережная имени". Автор Игорь Родионов

Конструкция включала четыре "стрелы" длиной по 20 метров каждая, а реверсивный двигатель позволял лыжникам кататься в обе стороны на скорости до 70 километров в час. Этот аттракцион служил не только развлечением, но и полноценным тренажером для воднолыжников, отрабатывавших прыжки с трамплина.

Карусель пользовалась популярностью и зимой. Фото Из книги "Набережная имени". Автор Игорь Родионов

Зимой, когда Днепр покрывался льдом, карусель превращалась в площадку для катания на лыжах и коньках. Такое универсальное использование делало ее одной из самых оригинальных спортивно-развлекательных конструкций того времени.

Карусель в 2018 году

Сегодня водно-лыжная карусель остается на своем месте — между комплексом Bartolomeo и рестораном "Хутор" на Набережной Победы. К сожалению, она уже более 20 лет не используется. Со временем конструкция поржавела и стала небезопасной.

Восстановление карусели кажется маловероятным, а снести уникальный объект не решаются.